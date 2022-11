Daniela Katzenberger & Jenny Frankhauser: Die ganze Wahrheit über den Schwestern-Streit

Die Versöhnung war nicht von Dauer

"Der Moment, als sie die Tür aufgemacht hat und dieser Blick - ich habe mir nur gedacht: ´Das war die schlechteste Idee, hierherzukommen!´ Ich habe das so bereut! Und ich dachte: ´Daniela, hättest du nur auf deinen Bauch gehört!´", erzählt Daniela 2020 in ihrer Doku-Serie "Familienglück auf Mallorca". "Das war ganz schlimm. Dann habe ich ihre Kuschelsocken gesehen, habe gesehen, wie sie so lebt und so, und dann wusste ich, okay, vielleicht besteht ja die Chance, dass sie doch noch die Alte ist." Und auch Jenny war bereit, den Streit mit Daniela endlich zu beenden. "Ich habe sie sehr vermisst, in sehr vielen Situationen. Also, sie war ja auch meine beste Freundin. Es gibt einfach so viel im Leben, was nur sie verstehen wird. Wir haben so einen ganz speziellen Humor. Ja, das hat mir schon gefehlt, und vor allem auch meine Nichte." Was damals niemand ahnen konnte: Das Glück sollte nicht von Dauer sein!