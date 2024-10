Iris Klein & Yvonne Woelke: "Fast schon Mitleid"! Das Drama geht in die nächste Runde

Ganze 100.000 Euro soll Iris ihrem Ex Peter Klein zahlen müssen. Doch, dass auch Yvonne Woelke, die inoffiziell und angeblich mit ihrem Ex zusammen ist, Nutzen von dem Geld ziehen könnte, passt der Mama von Daniela Katzenberger (38) so gar nicht. Als sie dann auch noch mitbekommt, dass Yvonne Gerüchte über sie streut, schlägt Iris zurück.

Yvonne behauptet in ihrem Statement, dass Iris sie und Peter "zerstören" wolle: "Aber wir lassen uns nicht zerstören. Sie denkt, wir wissen nicht, was sie alles im Hintergrund macht. Aber auch wir haben unsere Kontakte und auch wir bekommen alles zugeschickt. Hate macht halt hässlich".

Das lässt Iris natürlich nicht auf sich sitzen und postet Yvonnes Instagram-Story in ihrer eigenen. Dazu sagt sie: "Bevor mir jetzt noch mehr diesen Artikel schicken oder diesen Bullshit ... Hey: Ich wünsche den beiden alles Gute, alles Liebe der Welt", sagt Iris versöhnlich. Doch ein kleines bisschen sticheln, muss die 57-Jährige dann doch noch: "Sorry, dass mein Geld so spät kommt. Ich weiß, ihr habt es jetzt sehr schwer und ihr müsst jetzt gucken wegen der Renovierung und die Bank gibt euch kein Geld mehr. Aber wartet doch noch ein bisschen. Du kriegst schon noch mein Geld, Frau Woelke!"

Iris erzählt weiter, dass sie froh sei, wenn die Scheidung endlich durch ist und ruft ihre Fans dazu auf, ihre nichts mehr zu schicken, "was irgendjemand hier von sich gibt". Ihrem Ex und Yvonne Woelke wünscht Iris anschließend "Alles Liebe" und warnt: "Verkauft ruhig die Leute weiterhin für dumm. Mich nicht!"