Yvonne Woelke: "Sie hat eine Ehe zerstört" - Jetzt gibt sie Iris Klein die Schuld!

In ihrem Enthüllungs-Video auf YouTube beteuern Yvonne Woelke und Peter Klein nicht nur, dass in Australien nichts zwischen ihnen lief, sie beschreiben die Situation mit Iris Klein und ihrer Eifersucht auch im Detail. Die Mutter von Jenny Frankhauser habe den bösen Stimmen im Netz mehr Glauben geschenkt als ihrem eigenen Mann und habe ihre eigene Realität geschaffen, wie die beiden berichten. Yvonne kann Iris Verhalten nicht nachvollziehen, woraufhin Peter nur erklärt: "Das kannst du auch gar nicht verstehen, weil du auch nicht die Gedankengänge nachvollziehen kannst. Ein normal denkender Mensch denkt sich, okay, er hat es gesagt, sie hat es gesagt, ich gehe mal davon aus das es stimmt, ich warte mal bis derjenige nach Hause kommt und dann klären wir das hinterher. Ein rational denkender Mensch würde genau so handeln aber diese Denkweise ist halt scheinbar hier nicht vorhanden. [...] Man geht immer vom Bösen aus. [...] Das ist einfach in ihrem Kopf verankert."

Daraufhin kann Yvonne nur schlussfolgern: