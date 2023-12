Iris Klein: Verzockt! Jetzt muss sie für ihre Schulden blechen

Der Aufenthalt bei "Promi Big Brother" wurde Iris Klein zum finanziellen Verhängnis. Denn die Ex von Peter Klein ging aus Langerweile eine Wette mit Container-Mitbewohner Jürgen Milski ein. Der verriet nun gegenüber "BILD": "Angefangen hat es damit, dass Iris und ich erraten mussten, wer welche Schlager gesungen hat. So war sich Iris sicher, dass der Song 'Im Wagen vor mir' von Juliane Werding mitgesungen wurde." Beide TV-Stars wetteten zunächst um 100 Euro. Doch Jürgen Milski war sich mit seiner Antwort sicher und hielt dagegen. Iris blieb mit ihrer Antwort ebenfalls standhaft, wie Jürgen Milski ausplaudert: "Sie war sich aber so sicher mit ihrer Antwort, dass ich natürlich dagegen hielt. (...) Sie erhöhte dann den Einsatz direkt auf 1000 Euro."

Doch bei dieser Wette blieb es nicht allein. Der TV-Moderator erzählt gegenüber "BILD" weiter: "Iris behauptete, dass die 'Big Brother'-Staffel im Jahr 2010, an der sie selbst teilnahm, ein Jahr gedauert hat. Ich wettete dagegen, weil ich ziemlich sicher war, dass sie nicht richtig lag." Doch im "PBB"-Container konnte keiner der beiden Reality-TV-Star überprüfen, wer die Wetten gewonnen hat.

Erst nach ihrer Entlassung aus der Show wurde Jürgen Milski klar: "Ich habe beide Wetten gewonnen." Und für Iris Klein scheint sofort klar zu sein: Sie muss ihre Wettschulden begleichen. Jürgen Milski verrät im Gespräch mit dem Boulevard-Blatt: "Als ich auf meinem Kontoauszug schaute, konnte ich es kaum glauben: Sie hat mir direkt die 2000 Euro Wettschulden überwiesen. (...) Ich muss sagen, das hat mich schon umgehauen, dass sie die sofort beglichen hat."