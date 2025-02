Iris Klein: Voller Hass! Sie fällt aus allen "Wölken"

"Meine unfreiwillige Plus Eins ist so schwer loszubringen wie ein Stück Scheiße am Schuh", holt sie weiter aus. Als sich Yvonne zur Gruppe dazu geselllen will und alle begrüßt, schimpft Iris: "Schl*mpen gebe ich nicht die Hand."

"Aber Iris, deine Hauptrolle steht dir richtig gut als betrogene Ehefrau", giftet Yvonne zurück und verlässt die Gruppe. Iris hält das jedoch nicht davon ab, sich weitere Gemeinheiten auszudenken. "Sind draußen noch die Fischabfälle?", fragt sie mit einem fiesen Grinsen.