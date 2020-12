Iris Mareike Steen: Ausstieg bei GZSZ?

Ein ganzes Jahrzehnt ist Iris Mareike nun in der Rolle von Lilly Seefeld bei GZSZ zu sehen. Eine unglaublich lange Zeit. Damals hätte die Schauspielerin selber nicht geglaubt, dass sie so lange dabei bliebt! "Nein, geplant waren ein bis zwei Jahre. Mehr konnte ich mir damals mit 18 nicht vorstellen - da hat man ja noch gar kein richtiges Gefühl für eine so lange Zeitspanne", verrät sie im Interview mit RTL.

Doch sie ist geblieben. Aber wie lange noch?