Iris Mareike Steen: Der GZSZ-Star spricht offen über Selbstzweifel

"Bei 'Krach im Kopf' geht es im Grunde um genau das, was der Titel sagt: einen inneren Kampf und eine Art der Verzweiflung, die oft hauptsächlich mit einem selbst zu tun hat. Manchmal ist der Krach präsenter als all die liebevollen Gedanken, die auch da sind. Und die 'Wut im Bauch' lässt den Schmetterlingen nicht so viel Platz. In dem Song geht es um den Versuch, zu erklären, wie aus diesem inneren Kampf Streitsituationen entstehen können und dass Dinge, die dann passieren – so simpel es klingt – einfach 'nicht so gemeint' waren", beschreibt Iris den Song in einem Interview mit RTL.

"Krach im Kopf" dient für die Sängerin hauptsächlich dazu, Durchlebtes zu verarbeiten: "Ich möchte den Fokus langfristig auf die Schmetterlinge im Bauch und die Liebeslieder im Kopf setzen und trotzdem akzeptieren, dass Wut im Bauch und Krach im Kopf auch Raum einnehmen dürfen. Wenn man ihnen einen kleinen Anteil zugesteht, kommen sie im besten Fall nicht mehr mit großer Macht hervor, wenn man gedacht hat, man hätte sie verdrängt. Das geht langfristig selten gut."