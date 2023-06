Iris & Peter Klein: Eskalation! Der Rosenkrieg geht in die nächste Runde

Worte, die Peter richtig wütend machen. "So sieht die Story also aus, wenn man Tatsachen verdreht, die Chronologie von Ereignissen ändert und ein paar bedeutsame Kleinigkeiten weglässt, während man geschickt erfundene Details zufügt", schimpft er in seiner Instagram-Story. Iris hätte nur auf den Zeitpunkt gewartet, an dem Yvonne und er nach den Dreharbeiten für eine neue Show "wieder zur Verfügung" stehen.

Warum die ehemalige Dschungelcamperin immer wieder Salz in die Wunde streut, obwohl sie doch eigentlich einen neuen Freund an der Seite hat? "So groß scheint das neue Glück also doch nicht zu sein, wenn man es für notwendig hält, die letzten Monate wieder aufzurollen", feuert Peter weiter. "Ich finde so ein Verhalten einfach nur erbärmlich." Ohje, diese Schlammschlacht nimmt wohl nie ein Ende...

Auch interessant:

Nach der Scheidung plant Peter mit seiner Yvonne angeblich ein Baby. Mehr dazu erfahrt ihr im Video: