Irish Grinstead: Die Sängerin stirbt mit 43 Jahren

In den 90er-Jahren wurden Irish, ihre Schwester LeMisha und die Sängerin Kameelah Williams als R‘n‘B-Gruppe "702" bekannt. Ihr Song "Where My Girls At", mit dem sie 1999 ihren Durchbruch feierten, erfreut sich auch heute noch großer Beliebtheit. Damals gehörte auch noch Zwillingsschwester Orish zu der Gruppe, doch sie starb im Alter von nur 27 Jahren an Nierenversagen.

Auch Missy Elliott, aus dessen Feder dieser Hit stammt, lässt es sich nicht nehmen, sich von ihrer Freundin zu verabschieden. "Irish, möge deine wunderschöne Seele Ruhe finden in den Armen des Herrn", schreibt sie auf "X".