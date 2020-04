Isabel Edvardsson: Fitness für den Alltag! Auf diese Tipps schwört die Tänzerin!

So leicht hält sich Profi-Tänzerin Isabel Edvardsson in Shape! Diese Tipps und Tricks kann JEDER in seinen Alltag integrieren!

ist eine echte Sportskanone! Bei Let's Dance bewies die Profi-Tänzerin immer wieder aufs Neue, dass sie super in Form ist. Aber auch privat hat sie in Sachen Fitness einiges auf dem Kasten! So hat Isabel für ihre Fans auch jetzt ein paar Tipps parat, wie sie sich in der aktuellen Zeit fit halten können!

Darauf schwört Isabel

Wie Isabell nun berichtet, setzt sie momentan vor allem auf ausgewogene Tanz-Workouts und Outdoor-Sport. So erklärt sie im Interview mit "InTouch-Online": "Ich mache Tanz-Workouts und Tanzvideos für die Schüler meiner Tanzschule und gehe joggen." Ab Mittwoch können ihre Fans sogar mit Isabel zusammen tanzen. So gibt sie ein kostenfreies Tanzworkout bei Cyberobics, bei dem jeder mitmachen kann. Auf die Regelmäßigkeit ihres Workouts legt Isabel dabei besonders viel Wert: "Ich versuche drei bis vier Mal die Woche zu trainieren." Doch was legt sie ihren Fans ans Herz?

Drei Fitness-Tipps die jeder umsetzten kann

Auch privat liebt es Isabel einfach zu tanzen. So ist der Meinung, dass ihre Anhänger auch zu Hause ein wenig das Tanzbein schwingen sollten: "Ein cooles Tanzworkout bei Cyberobics ist super! Sie ergänzt: "Da ist nicht nur ein Workout für den Körper, sondern bringt auch einfach Lebensfreude. Und auch so hat sie noch ein paar Tipps und Tricks, die easy umzusetzen sind: "Weil wir alle viel telefonieren und skypen - einfach währenddessen nicht sitzen sondern dabei auf dem Fußballen stehen. Das ist gut für die Körperspannung." Abschließend fügt sie hinzu: "Wenn es möglich ist sich (mit Abstand) an der frischen Luft bewegen." Und was kommt bei Isabel nach getaner Arbeit auf den Tisch? "Proteinpulver mit Joghurt, dazu Nüssen und Haferflocken." Eigentlich gar nicht so schwer, oder?

