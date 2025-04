Isabell Horn: Großer Traum geplatzt! Sie spricht ganz offen darüber

Ein Leben in der Abgeschiedenheit Schwedens, mitten im Wald bei den Elchen – im Herbst 2023 erfüllte sich Isabell Horn (41) diesen Lebenstraum und wanderte mit ihrem Freund Jens Ackermann (40) und den beiden gemeinsamen Kindern aus. Nun ist sie zurück in Deutschland. Im Interview erzählt sie von ihrem geplatzten Auswanderer-Traum.

Closer: Wie fühlt es sich an, wieder in Berlin zu leben?

Isabell Horn: Einerseits vertraut, andererseits total fremd. Es ist schön, Freunde spontan zu treffen, einfach mal einen Kaffee trinken zu gehen. Diese Nähe zu Familie und Freunden hat mir in Schweden wirklich gefehlt. Ich erinnere mich: Ich war gerade drei Tage zurück in Berlin, stand im Supermarkt und plauderte mit einem älteren Herrn an der Kasse – so etwas hatte ich in Schweden kaum. Small Talk auf Schwedisch war einfach nicht drin. Ich hatte Hemmungen, konnte mich kaum verständigen. Ich habe mich immer isoliert gefühlt.

Hatten Sie sich das Leben in Schweden einfacher vorgestellt?

Ja, ehrlich gesagt schon. Ich dachte, Schweden ist ja gar nicht so weit weg. Aber durch die hohen Flugpreise und unsere Zurückhaltung beim Fliegen war es logistisch und emotional eine echte Herausforderung.

Ist Ihr Freund Jens genauso froh, wieder in der Heimat zu sein?

Er vermisst Schweden, aber er freut sich auch, dass er wieder spontan mit seinen Jungs losziehen kann. Er genießt das. Während unserer Zeit in Schweden ist er auch immer wieder nach Berlin gependelt, weil dort sein Büro ist.