Isabell Horn: Traurige Baby-News kurz vor der Geburt!

Aktuell könnte es jeden Tag passieren! Alle Fans von warten schon Sehnsüchtig auf die Geburt von Isabells zweiten Babys. Doch jetzt der Schock! Wie die nun berichtet, muss sie kurz vor der Niederkunft einen herben Tiefschlag verkraften...

Sila Sahin: Das Baby ist da!

Isabell Horn versorgt Fans mit Baby-Updates

Seit ihrer Schwangerschafts-Verkündung teilt Isabell Horn via Social Media immer wieder neue Updates aus ihrem Mami-Alltag. Vor allem auf ihrem eigenen -Kanal lässt Isabell ihre Fans an ihrem Leben als Schwangere teilhaben. Mit ihrem neuesten Update sorgt sie nun jedoch für ganz besonders viel Aufmerksamkeit...

Isabell ist enttäuscht

Wie Isabell nun via YouTube berichtet, wurde ihre von den Ärzten die Nachricht übermittelt, dass sie ihr Baby per Kaiserschnitt zur Welt bringen muss. So erklärt Isabell, dass ihr kleiner Spatz nicht in der richtigen Position liegen würde. Für die Schwangere alles andere als leicht. So fügt sie hinzu: "Ich habe mir wirklich so sehr eine natürliche Geburt gewünscht." Sie erklärt: "Vor allem weil auch die Geburt von Ella so traumatisch war (...) Ich hätte es mir so sehr gewünscht, aber jetzt versuche ich es so entspannt wie möglich anzugehen, damit es diesmal eine positive Geburtserfahrung für mich wird." Oh je! Die Arme!

Bleibt somit nur zu hoffen, dass bei dem Kaiserschnitt alle gut läuft und sich Isabell schnell von den Strapazen der bevorstehenden Geburt erholen kann!