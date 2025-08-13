Ist bei Timothée Chalamet und Kylie Jenner etwa alles aus? Dieser Beitrag sorgt für Aufsehen!
Kylie feierte am 10. August groß und voller Lebensfreude ihren 28. Geburtstag, alle waren dabei, Geschwister, Familie, Freunde – doch einer fehlte.
Timothée Chalamet und Kylie Jenner auf dem roten Teppich der 70. Ausgabe von David Di Donatello am 07. Mai in Rom.
© Imago / Pacific Press Agency
Kylie Jenner ließ sich kräftig am Sonntag feiern, schließlich war es ein besonderer Tag für das Model. Es wurde getanzt, gesungen und gemalt – und das in bester Gesellschaft. So postete Kylie Jenner einen emotionalen und liebevollen Post auf Instagram, der Ausschnitte von ihrem 28. Geburtstag zeigt. In der Caption stand: "best birthday ever!!!!!!! I’m so grateful to my family and friends for making this weekend so special and full of love. 28 feels so good!!!!!" (Übersetzt: "Bester Geburtstag aller Zeiten! Ich bin meiner Familie und meinen Freunden so dankbar, dass sie dieses Wochenende so besonders und voller Liebe gemacht haben. 28 fühlt sich so gut an!")
Was steckt hinter dem Versteckspiel von Timothée?
Auf dem gesamten Rückblick ist ausgerechnet er nicht zu sehen: Der "Wonka"-Schauspieler Timothée Chalamet (29) scheint sich an Kylies besonderem Tag zurückgezogen haben.
Jetzt sind die Fans verunsichert: Kriselt es etwa zwischen den beiden oder ist aus dem Liebesglück etwa das Liebes-Aus geworden? Es scheint nicht das erste Mal zu sein, dass Chalamet sich von seiner Geliebten distanziert. Bereits im Juni war vor allem Kylies Familie über sein Verhalten verunsichert. Dass Timothée sich nicht so häufig bei Familientreffen blicken lässt, sei wohl schon länger ein Dorn im Auge des Kardashian-Clans. Wie "RadarOnline" berichtet, würde er die Partys immer frühzeitig verlassen und das mit bestimmten Ausreden.
Timothée Chalamet sorgt für Stirnrunzeln bei den Kardashians
Wie aus dem Umfeld der Familie zu hören ist, sorgt Timothée Chalamets eher zurückhaltende Art bei einigen Mitgliedern des Kardashian-Clans für Verwunderung. Vor allem Familienoberhaupt Kris Jenner (69) sowie Kylies Schwestern Kim (44) und Khloé Kardashian (40) sollen sich damit schwertun und wissen nicht recht, wie sie sein Verhalten deuten sollen.
Was steckt hinter Timothées rätselhaftem Geburtstagsgruß?
Während Kardishan-Mama Kris Jenner und die Kardashian-Schwestern mit liebevollen Nachrichten und süßen Throwback-Fotos zum Geburtstag gratulierten, sorgt ausgerechnet Kylies Freund für Stirnrunzeln. Der Schauspieler teilte keinen gemeinsamen Schnappschuss mit seiner Partnerin – stattdessen postete er ein historisches Foto von Boxlegende Muhammad Ali im Ring, versehen mit den Worten "Dream Big" in roten, krakeligen Buchstaben.
Fans rätseln: Eine motivierende Botschaft – oder ein versteckter Hinweis auf eine mögliche Trennung? Klar ist: Der ungewöhnliche Beitrag heizt die Spekulationen um das Paar erneut an …
Da stellt sich nun die Frage, möchte der "Dune"-Schauspieler einfach nur von der Medienaufmerksamkeit profitieren, die die Beziehung zu Kylie mit sich bringt?
"Dream Big"? Timothées neuer Film "Marty Supreme" startet bald
Die kryptische Botschaft könnte ein Hinweis auf Timothée Chalamets neuen Film "Marty Supreme" sein, der am 25. Dezember in den US-Kinos startet.
Im Film spielt Chalamet Marty Mauser, einen jungen Mann mit einem großen Traum, den kaum jemand ernst nimmt. Trotzdem geht er aufs Ganze und riskiert alles, um seine Ziele zu erreichen.
Einen deutschen Kinostart gibt es für "Marty Supreme" bisher noch nicht.
Ob Kylie Jenner und Timothée Chalamet also noch ein Paar sind, ist unklar, ein offizielles Statement gibt es nicht. Es deutet jedoch alles auf eine mögliche Krise bei dem Promi-Paar hin. Besonders auf Social-Media teilte das Model in letzter Zeit vermehrt traurige Songs, die die Fans zum Stutzen brachten. Ungewöhnlich scheint es jedoch nicht zu sein, dass die beiden auf Social-Media ihre Beziehung diskret halten, auch in der Vergangenheit fanden sich dort keine Pärchenbilder.