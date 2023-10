Kylie Jenner & Timothée Chalamet: Damit überraschen sie alle!

Auf aktuellen Fotos zeigt sich die 26-Jährige überraschend natürlich, auf ihrem Gesicht liegt nur einer zarter Glow statt dicker Farbschicht, die Haare fallen, wie sie wollen … Das sorgt auch bei den Fans für Verwunderung! Noch Anfang des Jahres erklärte Kylie: "Meine Liebe im Leben, meine Leidenschaft, ist Make-up."

Jetzt allerdings hat sie eine neue Liebe: Erst kürzlich machte sie ihre Beziehung zu Schauspieler Timothée Chalamet öffentlich. Steht der sensible Nachwuchs-Star vielleicht mehr auf einen natürlichen Style? Gut möglich! Klar ist jedenfalls, bei Kylie ist weniger jetzt mehr. So lässt es sich auch viel besser knutschen, ohne dass was verwischt. Und der schönste Look ist doch eh der "Look of Love"!