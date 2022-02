Ivan Reitman: Der "Ghostbusters"-Star ist tot

Er produzierte viele Filme, aber mit der "Ghostbusters"-Reihe landete er einen weltweiten Hit und gilt als erfolgreichste Komödie aller Zeiten. Der erste Film der Reihe kam 1984 ins Kino. Jedoch war er schon davor erfolgreich, denn seinen Durchbruch landete er mit dem Streifen "Ich glaub', mich tritt ein Pferd" im Jahr 1978. Regier führte Ivan Reitmann unter anderem auch bei den Filmen "Twins – Zwillinge", "Kindergarten Cop", "Dave", "Junior" und "Sechs Tage, sieben Nächte". Er produzierte auch den Film "Up in the Air", welcher für den Oscar nominiert war.

2021 sind weitere Stars von uns gegangen. Von welchen Promis wir uns verabschieden mussten, erfahrt ihr hier im Video: