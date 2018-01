Ivanka Trump: Schockierende Beichte über Vater Donald Trump!

Nach der Amtseinführung von Donald Trump galt seine Tochter Ivanka Trump als wichtigste Vertrauensperson des Präsidenten. Allerdings erschütterten, innerhalb der Amtszeit von Donald Trump, immer wieder Gerüchte die Medien, die von einer Krise zwischen dem US-Präsidenten und seiner Tochter berichteten. Wie nun bekannt wurde, soll Ivanka jetzt das wohl intimste Geheimnis ihres Vaters ausgeplaudert haben. Die US-Bevölkerung ist schockiert! Wir Donald Trump seiner Tochter diesen Fehltritt verzeihen?

Donald Trump: Familiendrama! Sie soll ausziehen

Donald und Ivanka Trump in der Krise

Seit der Amtseinführung von Donald Trump als US-Präsidenten, scheint sich das Verhältnis zwischen Donald und seiner Tochter Ivanka immer weiter zu verschlechtern. Vor einiger Zeit wurde sogar darüber berichtet, dass Donald verlangen würde, dass Ivanka und ihre Familie nach New York zurückkehren sollen. Auch die neusten Nachrichten von Ivanka und Donald werden ihr Verhältnis nicht unbedingt verbessern.

US-Talkmaster Jimmy Fallon lüftet in seiner Show das wohl intimste Geheimnis des Präsidenten. Verantwortlich dafür soll Ivanka Trump sein.

Ivanka Trump plaudert aus dem "Trump-Nähkästchen"

In seiner Show liegt Talkmaster Jimmy Fallon ein Auszug aus dem "New York Magazine" vor. Darauf zu lesen: Einige Seiten aus dem Buch "Fire and Fury: Inside the Trump White House" von Michael Wolff. Wie Jimmy Fallon berichtet, soll der Autor in seinem Werk andeuten, dass ausgerechnet Ivanka Trump des Öfteren die Haare ihres Vaters als Unterhaltungs-Thema, in illustrerer Runde thematisiert haben soll. So soll Ivanka darüber berichten, dass der obere Teil des Präsidenten-Schädels vollkommen kahl sei. Drumherum sollen die Haare allerdings noch sprießen. Um die Frisur des Präsidenten zu stylen, sollen die Haare dafür nach oben gezogen werden, damit sie sich im Zentrum treffen. Danach sollen sie nach hinten gestrichen werden, um sie dann mit Haarspray zu fixieren.

Des Weiteren soll sich Ivanka Trump auch zu der Haarfarbe ihres Vaters geäußert haben. So soll es in dem Buch heißen: Die Farbe, wie sie für einen komödiantischen Effekt hinzufügt, stammt von einem Produkt namens 'Just For Men' - je länger es aufgetragen wird, desto dunkler wird es. Trumps orange-blonde Haarfarbe ist das Resultat seiner Ungeduld."

Ob Donald über diese veröffentlichen Informationen seiner Tochter lachen wird? Wohl kaum! Bis jetzt äußerte sich der Präsident noch nicht dazu.