Robert LuPone: Der Schauspieler ist tot

50 Jahre lang stand Robert LuPone vor der Kamera - und war vor allem ein gefeierter Serienliebling. So spielte er u.a. in "Law & Order", "Sex and the City", "Gossip Girl" oder "Ally McBeal" mit.

Den Fans dürfte er aber vor allem durch die Rolle des Dr. Bruce Cusamano in der Mafiaserie "Die Sopranos" bekannt sein. Und nicht nur vor der Kamera, auch auf und hinter der Theaterbühne fühlte sich der Amerikaner wie zu Hause. Nun müssen die Fans Abschied nehmen.

Auch von diesen Stars musste wir uns 2022 verabschieden: