Jacob Elordi & Olivia Jade Giannulli: Erneutes Liebes-Aus!

Jacob Elordi wurde vor allem durch seine Rolle des Nathaniel "Nate" Jacobs in der US-Serie "Euphoria" bekannt. Aktuell ist der australische Schauspieler in dem Thriller "Saltburn" zu sehen, in dem er an der Seite von Barry Keoghan (31) die Hauptrolle spielt.

