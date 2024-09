James Darren: Die Hollywood-Legende ist tot

Darren, der 1936 als James Ercolani das Licht der Welt erblickte, interessierte sich schon in jungen Jahren für die Schauspielerei. Er brach im Alter von 16 Jahren die Schule ab und hatte das Glück, von einem Talentscout entdeckt zu werden. Nach intensivem Schauspielunterricht gab er 1956 sein Filmdebüt in dem Drama "Der Dschungel von Manhattan".

Im Laufe seiner Karriere war er in zahlreichen Filmen zu sehen. Für den Streifen "April entdeckt die Männer" sang er sogar den Titelsong. Dieser kam so gut bei den Fans an, dass er weitere Songs aufnahm. Mit "Goodbye Curel World" schaffte er es sogar auf Platz 3 der Billboard Hot 100!

Darrens Herz schlug auch für spannende Serien und er spielte unter anderem bei "Drei Engel für Charlie" und "Hawaii Five-O" mit. Später übernahm er die Regie bei "Beverly Hills, 90210" und "Melrose Place".

Obwohl er seinen Job sehr liebte, hatte er leider auch Schattenseiten. "Einmal war ich in San Francisco bei einer Tanzparty-TV-Show und Hunderte von Mädchen belagerten das Studio, nahmen die Glastür ab, zerrten mich nach draußen, auf den Boden und rissen mir Haare aus dem Kopf als Andenken", klagte er im Gespräch mit dem US-Magazin "People". "Ich hatte schreckliche Angst. Tränen strömten mir übers Gesicht, weil mir die Haare ausgerissen wurden, was so weh tat."