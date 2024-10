Jan Fedder: Liebesenthüllung 5 Jahre nach seinem Tod

Der Schauspieler und Bettina kannten sich gut: Zweimal durfte Bettina eine Gastrolle übernehmen beim "Großstadtrevier"; einmal auch zusammen mit Jan vor der Kamera. 2011 moderierten sie gemeinsam die Sendung "Weihnachten mit Jan Fedder" im NDR. Der private Schnappschuss entstand nach dieser Show. "Jan und ich kannten uns von Veranstaltungen. Wir mochten uns von Anfang an, und sicherlich haben wir auch ein wenig geflirtet, aber mehr lief da nie", erklärt sie. Aber warum bewahrte Jan dann ein Foto von ihr auf? Maria Ketikidou (58), Fedders Kollegin aus der Serie, meint, den Grund zu kennen: "Jan stand total auf Bettina! Sie war genau sein Typ!", verrät sie uns. Bettina Tietjen kann das nicht so recht glauben: "Ich bin doch doppelt so dick wie Marion und ganz anders als sie", sagt sie lachend. Weder Marion (64) noch Bettinas Ehemann Udo (64) hätten je Grund zu echter Eifersucht gehabt. Im Gegenteil: "Wir hatten auch als Paare stets einen guten Draht zueinander. Lustigerweise kennen sich Marion und mein Mann noch viel länger, nämlich schon aus ihrer Schulzeit in Hamburg."