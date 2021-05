Jan Hahn: Jetzt kommen neue Details über seinen Tod raus

Kurz vor dem zweiten Geburtstag seiner Tochter starb Jan im Kreise seiner Liebsten - obwohl ihm die Ärzte eigentlich noch zehn Jahre zu leben gaben. "Es fällt mir extrem schwer, in Worte zu fassen, was das gerade bedeutet für uns alle. Was seine Familie gerade durchmacht. Es ist einfach wahnsinnig traurig. Und mir persönlich hat unser Jan, mein Freund Jan, mein Seelenverwandter Jan sehr viel bedeutet", erzählte seine enge Freundin Marlene Lufen kurz nach seinem Tod in einer Videobotschaft. "Ich habe ihn sehr bewundert für die Kraft, das durchzuhalten und am Ende wirklich tapfer auszuhalten."

