Jan Hahn: Kollegin bricht vor laufender Kamera in Tränen aus

Bella moderierte die gestrige Sendung von "RTL Exclusiv" zunächst wie gewohnt, doch dann schlug sie plötzlich ernstere Töne an. "Und jetzt haben wir leider noch eine unglaublich traurige Nachricht in eigener Sache", teilte die Moderatorin sichtlich ergriffen den Zuschauern mit. Es folgte ein kurzer Einspieler von RTL, in dem es hieß: "Unser lieber Kollege, Freund und Moderator von 'Guten Morgen Deutschland' Jan Hahn lebt nicht mehr. Wir sind alle geschockt und in diesem Moment einfach nur tieftraurig. Wir verlieren mit Jan einen ganz besonderen Menschen, der uns viele wunderbare Momente geschenkt hat. Jan, wir werden dich nie vergessen."