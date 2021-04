Jan Hofer: Bitteres Ehe-Drama! Sein Glück steht auf der Kippe

Bekanntlich fordert "Let's Dance" vollen Einsatz von den Kandidaten: Tagsüber wird stundenlang trainiert, abends ruht man sich in pandemiebedingter Isolation von den Strapazen aus. Daher kann Jan momentan nur in Gedanken bei seinen Lieben sein, denn wegen Corona entfallen auch die sonst üblichen Besuche im TV-Studio oder hinter den Kulissen. Und wenn Hofer Glück (und seine Frau Pech) hat, ist er bis Ende Mai dabei. Und auch danach noch längst nicht frei, denn dann starten wohl die Vorbereitungen für das noch namenlose RTL-Nachrichtenprojekt. Die Prioritäten für die nächsten Monate dürften also gesetzt sein, und zwar nicht zugunsten der Familie. Eine Entscheidung, die sicher einige hitzige Diskussionen nach sich zieht, denn sie widerspricht komplett der Abmachung, die noch vor ein paar Wochen galt. Zwar sei er körperlich und geistig absolut fit, aber rein biologisch eben nicht mehr der Jüngste, räumte Jan Hofer damals ein. "Und deshalb möchte ich die Zeit, die mir noch bleibt, ohne Abstriche mit meiner Familie verbringen und jeden Moment genießen." Hoffentlich bereut er nicht irgendwann, dass er diesen Vorsatz so bereitwillig aufgegeben hat …