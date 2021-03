Jan Hofer & Nicolas Puschmann: "Ich liebe ihn!"

Auch Lola Weippert ist ganz vernarrt in Nicolas. "Ich finde ihn so so toll! Ich bin riesengroßer Fan. Wir sind befreundet und ich würde alles für den tun. Wäre der nicht schwul, müsste er sich in Acht nehmen. Er ist menschlich und charakterlich eine Zucker-Sahneschnitte. (...) Ich habe selten so einen herzlichen und ehrlichen Menschen kennengelernt.“ Diese Worte dürften bei Nicolas sicherlich runtergehen wie Öl…

Bittere Enttäuschung bei "Let's Dance"! Im Video erfahrt ihr, welche beliebten Profitänzer dieses Jahr die Sendung verlassen mussten: