Jan Hofer & Phong Lan: Traurige Trennung! Jetzt geht es ums Geld!

Mallorca ist die Lieblingsinsel der Deutschen. Jetzt sind auch der ehemalige "Tagesschau"-Sprecher Jan Hofer, seine Frau und der gemeinsame Sohn Henry (6) auf die Baleareninsel gezogen. "In Palma wohnen wir mitten in der Stadt, mit Blick auf den Hafen", erklärt der Sprecher stolz. Der Kleine geht auf die internationale Schule vor Ort. Doch auskosten kann der TV-Mann das traumhafte Urlaubsparadies nicht.

Denn seit einigen Wochen moderiert Jan Hofer montags bis donnerstags die Fernsehnachrichten "RTL Direkt" aus der Hauptstadt. "In Berlin arbeite ich rund um die Uhr, habe kaum Zeit für die Familie", erzählte der 71-Jährige laut "Freizeitwoche". Ganz schön anstrengend! Seine Frau dagegen hat gerade ihren Job bei einem Hamburger Verlag aufgegeben – und erfreut sich am süßen Nichtstun auf der Urlaubsinsel. Mal trifft sie sich mit ihren Freundinnen am Meer, mal macht sie Party, unternimmt Bootstouren.