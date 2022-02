Jan Hofer: Jetzt verliert er alles

Was nämlich auffällt: Immer wieder postet Phong Lan Truong Bilder auf Instagram, die sie in figurbetonter Kleidung und sexy Posen zeigen. Es scheint fast so, als wolle sie ihrem Mann ein Liebes-Ultimatum stellen und sagen: "Kümmere dich mehr um mich. Ich bin eine attraktive Frau, die nicht gerne alleine ist!" Auf der einen Seite verständlich. Immerhin hat man seinen Partner gerne bei sich. Auf der anderen Seite sorgt der Nachrichtensprecher in Deutschland dafür, dass die Kasse klingelt und Rechnungen bezahlt werden können.

Zwar versuchen die Eheleute, das Familienleben so normal wie möglich zu gestalten. Doch das ist bei der Entfernung schwierig. Der 70-Jährige verriet: "Wir frühstücken jeden Morgen gemeinsam. Viertel vor acht frühstücken wir online." Per Videotelefonie gemeinsam frühstücken – normal ist eindeutig anders.

So viel Mühe sich Jan Hofer, der gerade an Corona erkrankt ist, in seinem Job auch gibt: Er muss aufpassen, dass er dabei nicht das Wichtigste, was er besitzt, verliert...