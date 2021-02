Jan Hofer: Traurige Liebes-Beichte

Auch wenn Jan Hofer und seine Ehefrau Phong Lan mittlerweile überglücklich miteinander sind, berichtet der ARD-Sprecher nun, dass er anfangs gar keine richtigen Gefühle für die heute 42-Jährige hatte. So erklärt er über das Kennenlernen der beiden bei der Talkshow "DAS!": "Wir haben uns bei einer Oldtimer-Rallye mal gesehen, aber unterhalten halt über Oldtimer oder was weiß ich - und Jahre später durch Zufall wieder getroffen. Und dann haben wir mal, dann habe ich gesagt, dann bin ich mal Essen gegangen mit ihr. Und wir haben uns wirklich sehr langsam angenähert." Wow! Ehrliche Worte, die einen ganz intimen Einblick in das Familienleben von Jan gewähren. Doch auch wenn ihr Kennenlernen eher schleppend war, könnte sich Jan ein Leben ohne Phong Lan nicht mehr vorstellen. So krönten die beiden auch vor fünf Jahren ihre Liebe durch die Geburt des kleinen Henrys. Wie Jan weiter berichtet, ist sein fünfjähriger Sohn für ihn ein wahrer Jungbrunnen...