Let’s Dance 2022: CDU-Star dabei! Diese 7 Kandidaten überraschen

Die neue Staffel von „Let’s Dance“ beginnt am 18. Februar 2022. In der Kennlernshow können sich die meist 14 Kandidaten, Tänzer und die Jury erst einmal beschnuppern, bevor es in der ersten März-Woche in die Vollen geht. Tango, Cha Cha Cha, Quickstep, Wiener Walzer und Salsa - Bei fünf feurigen Tänzen wird entschieden, welche Tanzpaare ab der kommenden Woche gemeinsam trainieren, schwitzen und übers Parkett wirbeln.