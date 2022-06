Jan Hofer & Christina Luft ein Jahr nach "Let's Dance": Jetzt ist es raus

Jan und Christina haben noch Kontakt

Kein Wunder, während der RTL-Show verliebten sich schon oft Tanzpaare. "Ich bin mir sicher, dass sie mir hin und wieder ein paar warnende Blicke zuwerfen wird", so Hofer. Wie seiner Liebsten wohl die enge Bindung zwischen Christina und Jan gefällt, die auch heute noch besteht? Christina wurde kürzlich gefragt, ob sie regelmäßig im Austausch mit Jan sei. Ihre Antwort: "Ja, wir telefonieren immer mal wieder. Wenn aus der Tanzpartnerschaft eine Freundschaft entsteht, ist es was ganz Besonderes und hält!" Und dann fügte sie noch begeistert hinzu: "So ein toller Mensch!!!" Oh je!

Dass es in der Beziehung von Jan und seiner Phong Lan kriseln könnte, wird auch daran deutlich, dass die schöne Brünette zuletzt viel Zeit auf Mallorca alleine mit Sohn Henry verbrachte, dort leben die beiden. Jan hingegen ist beruflich die meiste Zeit in Berlin – aber er ließ sich auch an seinen freien Tagen nur selten auf der Baleareninsel blicken. Gerade war er mal wieder da – vielleicht um die Wogen zu glätten?

