Jan Hofer & Phong Lan Truong: Eifersuchtsdilemma! Heiße Partynächte mit seiner Ex-Frau!

Der Harley-Fan, der in seiner eigenen Werkstatt gerne selbst an Motorrad oder seinen Oldtimern herumbastelt, hat es faustdick hinter den Ohren. Seine erste Frau Anne Karin (73) erinnert sich ans verrückte Kennenlernen 1976. Beide zogen nachts durch Saarbrücken. "Weil danach kaum mehr Zeit zum Schlafen war, überbrückten wir bei mir auf dem Balkon, mit meiner Gitarre und meinen Liedern, die restlichen Stunden bis zu seiner Frühsendung. Am Vormittag erhielt ich von ihm einen wunderschönen Blumenstrauß mit Dankeskarte und der Anfrage, ob ich ihm nicht am Wochenende etwas vom Saarland zeigen wollte …" Sex, Drugs und Rock'n'Roll? Waren in diesen Zeiten an der Tagesordung. Perfekt: Ende der 70er setzte sich die Antibabypille als Verhütungsmittel durch, wie Jan jetzt im Gespräch mit Barbara Schöneberger (47) laut "Woche heute" betonte. "Es war damals eine einfachere Zeit!"

Was sagt wohl seine Frau Phong Lan Truong (43) zu diesen wilden Geständnissen? "Ab sofort muss ich meinen Ehering in der Öffentlichkeit tragen. Meine Frau besteht darauf!" Derzeit lebt das Paar eine Art Fernbeziehung: seine Frau und der gemeinsame Sohn Henry (5) wohnen auf Mallorca, er in Berlin. "Hier arbeite ich rund um die Uhr", betont Hofer. Und in Berlin sind auch heute noch die Partynächte lang …