Senna Gammour: Knallharte Abrechnung nach ihrem "Let's Dance"-Aus

Für Senna kam ihr Rauswurf überraschend. Schließlich konnten sie und Tanzpartner Robert Beitsch für ihren Slowfox ordentlich 16 Punkte absahnen. Kandidaten wie Jan Hofer, Kai Ebel und Mickie Krause waren im Ranking deutlich hinter der 41-Jährigen. Am Ende bekam sie jedoch nicht genug Anrufe von den Zuschauern. Kaum zu glauben bei 1 Million Instagram-Followern. "Ich weiß, dass ihr alle wie verrückt angerufen habt. Wir sind eine sehr große Community. Ich kann mir die Frage auch nicht beantworten, was da los war", wundert sie sich bei einer Fragerunde auf Instagram. Deutet Senna damit etwa an, dass nicht alles mit rechten Dingen abgelaufen ist?