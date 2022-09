Jan Hofer & Steffi Graf: Damit hat niemand gerechnet

Wie Jan nämlich nun gegenüber "RTL" offenbart, ist er ein absoluter Steffi-Fan! Auf die Frage, mit welchem Promi er mal Abendessen möchte, erläutert er: "Steffi Graf! Weil ich ganz toll finde, wie die ihr Leben in den Griff gekriegt hat. Also als Super-Promi, erfolgreiche Tennisspielerin, Theater mit der Steuer, mit ihrem Vater, mit der Familie. Und jetzt seit vielen, vielen Jahren auf der anderen Seite sehr sozial unterwegs, auf der anderen Seite sehr gesettelt mit einer erfolgreichen Familie. Das finde ich ganz toll." Wow! Ehrliche Worte, mit denen die Fans von Jan so gar nicht gerechnet hätten! Ob der Wunsch von Jan wohl irgendwann Realität wird? Wir können gespannt sein ...