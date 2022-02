Jan Josef Liefers: Das wusste bis jetzt niemand!

Das Jan Josef Liefers als Schauspieler eine Bomben-Figur abgibt, ist definitiv nichts Neues! Doch wie der "Tatort"-Star nun berichtet, musste er in seinem Leben auch öfters Rollen ausfüllen, in denen er so gar nicht glänzte! So musste er beispielsweise während seiner Zeit auf der Schauspielschule der Torwart in der Schauspielermannschaft sein und erinnert sich immer noch mit viel Scharm an diesen Lebensabschnitt zurück...

