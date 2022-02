Trotzdem die Ehe von Axel Prahl und seiner Silja mittlerweile ebenfalls ein paar Jahre auf dem Buckel hat, sind die beiden noch immer verliebt wie eh und je. So gestand der verheiratete Tatort-Star kürzlich im ARD-Magazin "Brisant", dass er sich zu jedem Hochzeitstag etwas Besonderes für seine Liebste überlegen würde: „Ich liebe meine Frau wahnsinnig. Ich schreibe ihr meistens drei Gedichte, und ich habe ein kleines Liedchen, an dem ich gerade schreibe.“ Vor laufender Kamera trällerte Axel Prahl sogar einige Zeilen des emotionalen Songs: „So wie du hat niemand mich verführt/so wie du hat niemand meine Lust verspürt/so wie du, so wie du, so wie du …“