Jan Josef Liefers: Erschreckende Beichte! "Ich dachte einfach nur, dass ich fertig bin"

Schlechter Schlaf? Das hat doch jeder mal! So redete sich Jan Josef Liefers (60) vor rund 15 Jahren die unruhigen Nächte schön. Doch dann waren da ja auch noch die trüben Tage: Der private Alltag, der Beruf vor der Kamera – alles fühlte sich so schwer an. "Damals dachte ich einfach nur, ich bin fertig", erinnert sich der Schauspieler. Dass mehr dahinterstecken könnte, kam ihm nicht in den Sinn. "Heute würde man sagen: Das war ein Burnout oder vielleicht sogar eine Depression", so seine erschreckende Beichte