Jan Josef Liefers: Machtmissbrauch & Übergriffe! Er redet Klartext

"Mancher Mann denkt heute viermal drüber nach, bevor er einer Frau ein Kompliment macht, denn es könnte für ihn nach hinten losgehen", sagt Jan Josef Liefers (60) im Interview mit der deutschen Ausgabe vom "Playboy". Laut dem TV-Star habe die Debatte Auswirkungen auf die gesamte Filmwelt gehabt: "Es hat sich viel getan in den letzten Jahren, in meiner Branche und anderswo." Die "Me-To"“-Bewegung sei eine Kampfansage der Frauen an den "grenzenlosem männlichen Hedonismus."