Und was möchte Lilly Liefers tun? Ausgerechnet als Schauspielerin in die Fußstapfen ihres berühmten Vaters, der bereits seit 2002 die "Tatort"-Kultfigur Professor Boerne spielt, treten. Talent hat sie, das ist klar! Schon mit zehn Jahren durfte sich das Kind von Jan Josef Liefers und Anna Loos 2012 in der Katie-Fjorde-Verfilmung "Diagnose Liebe" zum ersten Mal vor der Kamera austoben. Von hier an war die Richtung klar: Es folgten diverse Film- und Serienangebote, doch Lilly pickte sich nur das Beste vom Besten heraus.