Jan Josef Liefers und Anna Loos: Damit hat niemand gerechnet!

Die Skandale ihres Mannes? Vergessen! Die Turbulenzen der vergangenen Wochen? Schnee von gestern! Dass die beiden Schauspieler Ende November beim "Emotion Award" in Hamburg als harmonische Einheit auftreten, hätte wohl so schnell niemand erwartet. Das Ehepaar zeigt sich in der Öffentlichkeit als unzertrennbar, dabei sah das vor Kurzem noch ganz anders aus...

In den letzten Wochen machte es vielmehr den Eindruck, als müsse Anna Loos die Vergangenheit verdauen und wieder zu sich finden. Nach den Schlagzeilen um ihren Mann reiste die "Helen Dorn"-Darstellerin ins ferne Sri Lanka – allein. "Einfach mal die Seele baumeln lassen", beschrieb sie den Moment und setzte ein "#sichselbstlieben" dahinter. Eine Woche später meldete sie sich bei ihren Followern zurück: "Heute geht mein Gruß an euch raus mit der Geschichte vom Loslassen und Wiederfinden." Und selbst an ihrem Geburtstag, am 18. November, zelebrierte die Schauspielerin vor allem eins: Selbstliebe. Sie gratulierte sich einfach selbst zum Ehrentag.

Von Jan Josef gab es in dieser Zeit keine Spur. Doch scheinbar hat Anna Loos die Zeit für sich gebraucht, um, wie sie selbst sagt, loszulassen und wiederzufinden. Ihre Entscheidung: Sie will der Ehe mit Jan Josef Liefers noch eine zweite Chance geben, für die Beziehung kämpfen. Ob sie ihm auch verziehen hat? Wer weiß. Das ist wohl eine andere Geschichte...