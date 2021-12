Maite Kelly: Magerwahn! Sie ist am Ende ihrer Kräfte!

Maite leidet unter der Situation

Rückblick: Es war ein verstörender Auftritt, den Maite Mitte September bei der "Giovanni Zarrella Show" hinlegte. Die Powerfrau wirkte auf der Bühne ungewohnt zerbrechlich, emotional entkräftet. Auf die Fragen des Moderators antwortete sie mit kindlicher Stimme, die leicht zitterte. Ihre Tränen konnte sie wohl nur mit Mühe zurückhalten. Dann verließ sie überstürzt das TV-Studio und ließ das völlig verwirrte Publikum zurück. Was war da los?

Bei ihrem nächsten Auftritt bei Giovanni Zarrella vor wenigen Wochen wirkte Maite zwar deutlich gefasster, doch dafür bekamen die Zuschauer eine Ahnung von dem, was an Maite so sehr zehren muss: das Verhältnis zu ihren Brüdern Michael Patrick und Angelo. Alle drei Kellys waren bei Giovanni zu Gast, alle drei standen auf der Bühne – doch nicht gemeinsam. Die drei schienen sich wie Fremde zu verhalten. Für Maite, die familiäre Werte über alles stellt, muss diese Situation, vorgeführt vor einem Millionenpublikum, nur schwer zu verkraften sein. Verständlich, dass so was auf den Magen schlagen kann.