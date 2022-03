Jan Josef Liefers & Anna Loos: Jetzt ist alles raus

Was die Ehe der beiden so besonders macht: Trotz ihrer engen Verbundenheit sind die beiden eigenständige Charaktere, jeder arbeitet an seinen eigenen Projekten. Und dennoch teilen die beiden die Liebe zur Schauspielerei. Jan Josef ist als Professor Dr. Karl-Friedrich Boerne der Star im Münsteraner Tatort. Anna spielt in der Krimi-Reihe Helen Dorn die Hauptrolle. Sogar ihre Liebesgeschichte begann am Set – beim Dreh 1999 des Films Halt mich fest!

Außerdem sind die TV-Stars leidenschaftliche Musiker, Anna war sogar bis 2019 Frontfrau der Band Silly. Und wäre der vierfache Vater nicht Darsteller geworden, dann ganz sicher Musiker. Das Leben als Künstler wirkt sich auch auf das Familien-Leben aus. "Diese Zeit, wo man um 16 Uhr Feierabend hatte, die gab es nie bei uns", verrät Publikums-Liebling Jan. Und: "Man muss viel organisieren."

Vor allem, wenn beide für Dreharbeiten in anderen Städten vor der Kamera stehen – und sie dann eine Fernbeziehung auf Zeit führen. Doch auch damit hat das Paar kein Problem. Umso schöner ist es, dass sie sich nach einigen Tagen der Trennung wieder aufeinander freuen können.

"Das Leben mit dir ist wunderbar", schwärmte Anna vor einiger Zeit auf Instagram von ihrem Jan. Ein wunderbarer Liebesbeweis, der zeigt, wie glücklich das Paar nach all den Jahren immer noch In der miteinander ist.