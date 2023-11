Jan Josef Liefers & Anna Loos: Neues Familiendrama? Jetzt werden die Karten neu gemischt

"Lilly ist gerade in ihre erste eigene Wohnung gezogen und hat uns erzählt, dass sie sich für Computer-Programmierung interessiert", erzählt Anna Loos. Dass sie trotz ihrer Erfahrung vor der Kamera – unter anderem spielte sie 2014 in "Honig im Kopf" mit – jetzt einen anderen Berufsweg einschlagen will, hat die Eltern verwundert. "Wir haben immer gedacht, sie studiert Schauspiel, haben uns mit ihr verschiedene Universitäten angeschaut, aber jetzt hat sie sich erst mal für die Programmierung entschieden", sagt Loos. Verständlich, dass Mama Anna und Papa Jan vor den Kopf gestoßen sind. Schließlich haben sie ihrer Tochter alles ermöglicht. Aber sie lassen Lilly auch ihre eigenen Erfahrungen machen – diesmal ganz ohne elterliches "Vitamin B". "Sie geht ihren Weg und es ist toll, sie dabei zu begleiten."