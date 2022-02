Jan Josef Liefers & Anna Loos: Tochter Lilly leidet unter dem Ehestreit!

Immer wieder gab es Diskussionen um die Beziehung des "Tatort"-Stars und der "Helen Dorn"-Darstellerin. Und all das scheint nicht spurlos an ihrem Nachwuchs vorbeigegangen zu sein. Ganz im Gegenteil! Ihre ältere gemeinsame Tochter Lilly präsentierte sich zuletzt besorgniserregend im Netz! So ist sie auf aktuellen Fotos extrem dünn: Schmale Ärmchen, das Gesicht eingefallen, ihre Hüftknochen stechen hervor...

Doch nicht nur das! Auf weiteren Schnappschüssen sehen ihre Fans die Nachwuchsmimin mit bunt gefärbten Haaren, sie macht merkwürdige Grimassen. Ist das eine Botschaft an ihre Eltern? Die dürften sicherlich geschockt davon sein! Jan Josef sagte über Lilly und ihre Schwester Lola (13) mal, dass sie "sehr selbstbewusste und wilde Mädchen" sind. "Die brauchen klare Ansagen und Grenzen", so der gebürtige Dresdner.

Aber kann man ihr das Verhalten verübeln? Ihre Mutter zeigte sich kürzlich mit blassem Teint, ungeschminkt und in Yoga-Pose auf einem Instagram-Posting, schrieb vielsagend dazu: "Heute geht mein Gruß an euch raus mit der Geschichte vom Loslassen und Wiederfinden!" Eine Anspielung auf ihren Mann? Es klang so! Kein Wunder, dass die 19-Jährige rebelliert. Vielleicht überkommt sie ein Gefühl der Ohnmacht, da sie spürt, dass zu Hause nicht alles glatt läuft.