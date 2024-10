Jan Köppen: TV-Aus! Er verlässt Stefan Raabs Show nach einer Folge

Hat es hinter den Kulissen gekracht? Jan Köppen hat seine Rolle als Moderator der neuen Show "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" auf RTL+ nach nur einem Auftritt wieder abgegeben. Laut einem Sprecher von RTL wird ab dem kommenden Mittwoch ein anderer Promi die Moderation übernehmen. Wer dies sein wird, soll zu Beginn der nächsten Woche bekannt gegeben werden.

Wichtig zu wissen: Schon zu Beginn des Formats hatte RTL+ angekündigt, dass jede Woche wechselnde Prominente die Show moderieren würden. Vor vier Wochen hatte Elton den Anfang gemacht, und in der aktuellen Woche war Jan Köppen an der Reihe. Köppen erklärte seinen Einsatz mit den Worten: "Wenn einer meiner besten Freunde, Kai Pflaume, und der größte Influencer Deutschlands mich um einen Gefallen bittet, kann ich nicht nein sagen." Von einem dauerhaften Engagement scheint also nie die Rede gewesen zu sein.