Stefan Raab & Dieter Bohlen: Geheime Treffen in Tötensen! Alle Details enthüllt

Jahrelang gab es Gerüchte, dass sich Dieter Bohlen (70) und Stefan Raab (57) nicht ausstehen können. Ihr Verhältnis "war schon immer eine Achterbahnfahrt", bestätigte Dieter kürzlich im Interview mit der BILD. In der Vergangenheit stichelten die beiden immer wieder gegeneinander. "Stefan Raab hat mal gesagt, meine Songs hätten alle nur drei Harmonien – das ist totaler Schwachsinn", beschwerte sich der Poptitan. Er lästerte dagegen: "Der Unterschied zwischen uns beiden ist ja, dass ich mir nicht auf die Rübe hauen lassen muss. Um bei RTL eine Sendung zu kriegen. Ehrlich gesagt, würde ich so was nicht machen." Umso überraschender, dass die beiden sich kürzlich in Dieters Haus in Tötensen getroffen haben...