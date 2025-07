Jan Ullrich: Blitz-Hochzeit und Baby?

Noch vor wenigen Jahren schien alles verloren: Drogen und Alkoholexzesse, der Absturz nach dem sportlichen Ruhm, die Trennung von Sara (48), ein chaotisches Jahr 2018. Doch dann trat Elizabeth, eine gebürtige Kubanerin, in sein Leben – ein Wendepunkt. "Dass es dann so schnell wieder 'Klick' gemacht hat, das war ein Wunder, und ich bin froh, dass wir uns nach wie vor lieben und diese Liebe gehalten hat, auch in dieser schweren Zeit vor sechs, sieben Jahren", erinnert sich Ullrich lächelnd.