Jan Ullrich: Er dreht wieder am Rad

Fast vier Jahre ist es schon her, dass er am Boden war. Alkoholprobleme, ein Aufenthalt in der Suchtklinik. "Ich war fast tot", erinnert er sich. "Doch heute bin ich gesund, habe mein Leben im Griff!" Allein hätte der ehemalige Radprofi es nicht geschafft. Jan hatte Hilfe: von der Familie, von Freunden, Ärzten – und von ihr!

Freundin Elizabeth! "Sie kennt auch die harten Zeiten", sagt er. "Und sie war immer an meiner Seite." Dank ihr hat er die Kraft gefunden, wieder ins Leben zu finden und aufs Rad zu steigen. Und so dreht Jan seine Runden in Deutschland, Frankreich, Spanien. Wo immer er ist, schwingt er sich aufs Rad. Aber heute radelt er dem Glück nicht mehr hinterher. Heute radelt er mit ihm im Gepäck.

