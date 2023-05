Michael Schumacher: Von früher bis heute! Sein Leben in Bildern

Michael Schumacher von früher bis heute: Sein letztes Rennen

Im Jahr 2012 nahm Michael Schumacher an einem seiner letzten Rennen teil - dem "Großen Preis von Brasilien". Auf der Rennstrecke in Sao Paulo wurde er von den Zuschauern für seine Karriere und seine Titel gebührend gefeiert. Nach dieser letzten Fahrt zog sich Schumacher aus dem aktiven Rennsport zurück und ging in den wohlverdienten Ruhestand. Es war ein Abschied, der die Fans und die Formel-1-Legende gleichermaßen bewegte.