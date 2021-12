Jana Ina & Giovanni Zarrella: Jaa, zweite Hochzeit und ein Baby!

Auf hoher See wollen die beiden ihre zweite Traumhochzeit feiern. In den Weihnachtsferien geht es für das Ehepaar daher mit der MS Europa 2 von Dubai aus zu den faszinierendsten Inseln des Indischen Ozeans. Am 18. Dezember startet die 18-tägige Luxuskreuzfahrt, die sie ab Dubai über die Seychellen nach Mauritius führen wird. Auf dieser Reise werden Jana Ina und Giovanni noch einmal "Ja" zueinander sagen.

Das Besondere: Auch ihre Kinder (13 und 8 Jahre) sind diesmal mit dabei, denn bei ihrer ersten Hochzeit 2005 waren sie noch nicht geboren. "Wir finden die Idee total schön, dass auch unsere Kinder unsere Hochzeit miterleben können", sagt der Sänger und Moderator voller Vorfreude.