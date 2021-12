Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Jaa, jetzt kann es jeder sehen!

Via "Instagram" versprüht Daniela nun mit ihrem Lucas eine ordentliche Portion Liebe! So sind die beiden nämlich dabei zu sehen, wie sie sich vor einer traumhaften Strandkulisse einen romantischen Schmatzer geben! Von Ehe-Stress kann somit definitiv nicht die Rede sein. Selbst wenn Daniela über die Teilnahme von Lucas beim "Dschungelcamp" nicht begeistert gewesen wäre, ist spätestens nach dem Foto jeglicher Zwist wieder verflogen. Das sehen auch die Fans der beiden so! Sie kommentieren: "Und es gab so viele Skeptiker, als ihr damals zusammen gekommen seid. So viel 'das hält eh nicht'! Und siehe da, allen Gerüchten und Hatern zum Trotz, ihr seid ein tolles Paar, tolle Eltern und glücklich." Wow! Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum!