Jana Ina Zarella: Nach dem bitteren Aus - Sie ist die Neue

Es ist vorbei! Drei Jahre lang saß Mirja Boes in der Jury von "Grill den Henssler". Drei Jahre voller lustiger Sprüche und leckerer Teller. Damit ist jetzt Schluss. Am Sonntag nahm die Blondine ein letztes Mal zwischen Christian Rach und Rainer Calmund Platz. "Man geht immer mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ich habe mit großer Freude an dieser Sendung teilgenommen. Das ist meine 60. Sendung. Ich hatte 80 000 Kalorien zu mir genommen. Wenn man den Eierlikör, den wir backstage verzehren, dazurechnet, sind es sogar 150 000 Kalorien. Also: Ich muss mich von einer Sache trennen – und vom Eierlikör geht es nicht", erklärte sie dem Publikum mit Tränchen in den Augen.

Die eine geht, die andere kommt. Denn nun wurde bekanntgegeben, wer in Mirjas Fußstapfen tritt: Es ist Jana Ina Zarrella.